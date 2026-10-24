В Англии главный тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзерби перед субботним матчем Премьер-лиги против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» заявил, что не считает медицинский штаб ответственным за кадровые проблемы команды. По его словам, из-за травм клуб может остаться без девяти футболистов, а Родриго Бентанкур пропустит игру из-за дисквалификации.

Кадровая ситуация «Тоттенгема»

Как сообщает The Guardian, Педро Порро восстановился после травмы. Энди Робертсон, Омар Мармуш и Доминик Соланке, по оценке тренера, находятся в хорошем состоянии. В то же время Дестини Удоги остается вне игры, а участие Тосина Адарабиойо находится под вопросом.

Джеймс Мэддисон не тренировался три дня после домашней победы над «Ковентри» в понедельник и может не успеть восстановиться. Деян Кулусевски, который в матче против команды Фрэнка Лэмпарда провел первые минуты на поле с мая 2025 года, требует осторожного подхода. К числу травмированных также относятся Лукас Бергвалль и Савио.

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Де Дзерби отметил, что клуб подготовит полный отчет о травмах в конце сезона. Он подчеркнул, что доверяет медицинскому персоналу, и назвал ситуацию с повреждениями нормальной для футбола. Тренер привел в пример Порро, Бергвалля и Робертсона, заявив, что их проблемы со здоровьем возникли при обстоятельствах, не зависящих от медиков клуба.

Дисциплина «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо связал улучшение дисциплины команды с эмоциональным контролем футболистов. В прошлом сезоне лондонский клуб получил 11 красных карточек, тогда как в нынешней кампании у него еще не было удалений.

Алонсо также сказал, что подписание более опытных игроков помогает «Челси» сохранять спокойствие в сложные моменты. В матче против «Тоттенгема» команда сыграет без вратаря Эмилиано Мартинеса, который сломал челюсть в поединке с «Эвертоном». По словам тренера, в стартовом составе должен сыграть бельгийский голкипер Майк Пендерс.

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