达拉斯牛仔队承认啦啦队员工会 — 《卫报》

在美国达拉斯，国家橄榄球联盟俱乐部达拉斯牛仔队自愿承认达拉斯牛仔啦啦队协会（DCCA）为啦啦队在集体谈判中的代表。此前，该团队成员多年来一直要求获得更公平的薪酬，双方将开始谈判。

承认代表权

这一决定是在达拉斯牛仔队组织与DCCA进行“有意义的讨论”后作出的，《卫报》报道。DCCA在声明中表示，啦啦队员是牛仔队组织的重要组成部分，因其才华和奉献精神而受到尊重。声明还强调，该团队仍是全球舞者最向往的机会之一。

达拉斯牛仔啦啦队成立于1961年，即这支橄榄球队在NFL首个赛季之后一年。啦啦队员属于世界上最知名的舞蹈团队之列，并成为Netflix剧集《America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders》的主角。该节目的第三季于6月推出。

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薪酬争议

该剧集展现了团队成员的生活，其中许多人除在比赛中表演外还有全职工作。剧集还讲述了啦啦队员长期争取更高薪酬的斗争。2018年，啦啦队员埃丽卡·威尔金斯就公平薪酬问题对牛仔队提起联邦诉讼。她称，自己在达拉斯表演期间平均赚取1.5万美元，收入低于担任球队吉祥物的男性。

该剧第二季讲述了为这支由36名成员组成的团队进行的合同谈判，期间曾出现罢工威胁。最终，啦啦队员获得了400%的加薪：在2024赛季，部分成员的时薪从15美元提高至75美元。一名成员告诉《纽约时报》，新合同提高了比赛日表演的报酬，但不包括医疗保险。

NFL此前的经验

牛仔队啦啦队员并非NFL中首批组建工会的人。1995年，美国国家劳资关系委员会裁定，布法罗比尔队啦啦队员可以这样做。Buffalo Jills团队当时加入了National Football League Cheerleaders Association，但该组织存在时间不长，团队本身也于2014年解散。

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