Dallas Cowboys признали профсоюз чирлидерш — The Guardian

В Далласе, США, клуб Национальной футбольной лиги Dallas Cowboys добровольно признал Dallas Cowboys Cheerleaders Association (DCCA) представителем команды чирлидерш в коллективных переговорах. Стороны должны начать переговоры после многолетних требований участниц коллектива о более справедливой оплате труда.

Признание представительства

Решение приняли после «содержательного обсуждения» между организацией Dallas Cowboys и DCCA, сообщает The Guardian. В заявлении DCCA отметила, что чирлидерши являются важной частью организации Cowboys, которую уважают за талант и преданность. Также там подчеркнули, что команда остается одной из самых желанных возможностей для танцовщиц в мире.

Коллектив Dallas Cowboys Cheerleaders был основан в 1961 году — через год после дебютного сезона футбольной команды в NFL. Чирлидерши входят в число самых известных танцевальных команд мира и стали героинями сериала Netflix America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders. Третий сезон шоу вышел в июне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры об оплате

Сериал показывал жизнь участниц команды, многие из которых, помимо выступлений на матчах, имеют работу на полный день. В нем также освещалась длительная борьба чирлидерш за более высокую оплату. В 2018 году чирлидерша Эрика Уилкинс подала федеральный иск против Cowboys по поводу справедливой оплаты труда. Она утверждала, что в среднем заработала 15 тысяч долларов за время выступлений в Далласе и получала меньше, чем мужчина, который был маскотом команды.

Второй сезон сериала рассказывал о переговорах по контракту для команды из 36 участниц, во время которых звучали угрозы забастовки. В итоге чирлидерши получили повышение оплаты на 400%: почасовая ставка для части участниц выросла с 15 до 75 долларов в сезоне 2024 года. Одна из участниц сообщила The New York Times, что новый контракт увеличил выплаты за выступления в дни матчей, но не предусматривал медицинской страховки.

Предыдущий опыт NFL

Чирлидерши Cowboys не являются первыми в NFL, кто объединился в профсоюз. В 1995 году Национальный совет по трудовым отношениям США постановил, что чирлидерши Buffalo Bills могут это сделать. Команда Buffalo Jills тогда присоединилась к National Football League Cheerleaders Association, однако это объединение просуществовало недолго, а саму команду расформировали в 2014 году.

Читай нас в