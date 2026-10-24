Dallas Cowboys uznali związek zawodowy cheerleaderek — The Guardian

W Dallas w Stanach Zjednoczonych klub National Football League Dallas Cowboys dobrowolnie uznał Dallas Cowboys Cheerleaders Association (DCCA) za przedstawiciela zespołu cheerleaderek w negocjacjach zbiorowych. Strony mają rozpocząć negocjacje po wieloletnich żądaniach członkiń zespołu dotyczących sprawiedliwszego wynagrodzenia.

Uznanie przedstawicielstwa

Decyzję podjęto po „merytorycznej dyskusji” między organizacją Dallas Cowboys a DCCA, informuje The Guardian. W oświadczeniu DCCA podkreśliło, że cheerleaderki są ważną częścią organizacji Cowboys, cenioną za talent i zaangażowanie. Zaznaczono także, że zespół pozostaje jedną z najbardziej pożądanych możliwości dla tancerek na świecie.

Zespół Dallas Cowboys Cheerleaders został założony w 1961 roku, rok po debiutanckim sezonie drużyny futbolowej w NFL. Cheerleaderki należą do najsłynniejszych zespołów tanecznych na świecie i stały się bohaterkami serialu Netflixa America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders. Trzeci sezon programu ukazał się w czerwcu.

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Spory dotyczące wynagrodzeń

Serial pokazywał życie członkiń zespołu, z których wiele, poza występami podczas meczów, pracuje na pełen etat. Przedstawiał także wieloletnią walkę cheerleaderek o wyższe wynagrodzenia. W 2018 roku cheerleaderka Erika Wilkins złożyła federalny pozew przeciwko Cowboys w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia. Twierdziła, że średnio zarobiła 15 tys. dolarów podczas występów w Dallas i otrzymywała mniej niż mężczyzna będący maskotką zespołu.

Drugi sezon serialu opowiadał o negocjacjach kontraktowych dla 36-osobowego zespołu, podczas których pojawiły się groźby strajku. Ostatecznie cheerleaderki otrzymały podwyżkę wynagrodzenia o 400%: stawka godzinowa dla części członkiń wzrosła z 15 do 75 dolarów w sezonie 2024. Jedna z członkiń powiedziała The New York Times, że nowy kontrakt zwiększył wypłaty za występy w dni meczowe, ale nie przewidywał ubezpieczenia zdrowotnego.

Wcześniejsze doświadczenia NFL

Cheerleaderki Cowboys nie są pierwszymi w NFL, które utworzyły związek zawodowy. W 1995 roku amerykańska Narodowa Rada Stosunków Pracy orzekła, że cheerleaderki Buffalo Bills mogą to zrobić. Zespół Buffalo Jills dołączył wówczas do National Football League Cheerleaders Association, jednak związek istniał krótko, a sam zespół został rozwiązany w 2014 roku.

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