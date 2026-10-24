澳大利亚女子橄榄球联盟队在澳大利亚珀斯举行的世界杯比赛中以78比0击败英格兰。卫冕世界冠军达阵15次，并连续第二场比赛零封对手。

半场前七次达阵

英格兰队开局不利：球队在开球时越位，随后杰米·查普曼首开纪录。之后，珍娜·富比斯特在重新开球时将球踢出界外，让澳大利亚队获得又一次进攻机会。

查普曼早早完成两次达阵。英格兰队的安娜·戴维斯在场地角落越过得分线，但回放显示，她在触地前膝盖已在场外触地。半场结束前，澳大利亚队完成七次达阵，以36比0领先。

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澳大利亚队继续施压

下半场，塔林·艾肯、奥莉维亚·科尼克和昆西·多德为澳大利亚队得分。阿比·丘奇完成其中一次达阵，此前乔斯琳·凯莱赫接住自己踢出的球，并与塔米卡·厄普顿配合。麦肯齐·维基、蒂亚娜·佩尼塔尼·格雷、伊莎贝尔·凯利和谢莉·本特也完成了达阵。

比赛中，澳大利亚队的朱莉娅·罗宾逊受伤，疑似手腕骨折；英格兰队第二排球员伊娃·亨特则因脚踝受伤离场。尽管失利，英格兰仍有机会晋级半决赛：球队将在最后一场小组赛中对阵萨摩亚，比赛胜者将获得四强席位，天空体育报道。

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