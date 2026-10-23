Польская теннисистка Катажина Кава сыграет против Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо. Матч запланирован на 23 октября и должен начаться не ранее 13:00 по польскому времени, сообщает Interia Sport.

Лучший результат Кавы на WTA 500

В источнике указано, что Кава занимает 128-е место в рейтинге WTA. Выход в четвертьфинал в Нинбо стал для нее первым в карьере на турнире категории WTA 500. Ранее польская теннисистка не доходила до этой стадии на соревнованиях такого уровня, а ее предыдущим лучшим результатом был финал турнира WTA 250.

Соперницей Кавы станет первая ракетка мира Рыбакина. Это будет первая очная встреча теннисисток. По данным издания, Рыбакина в этом году выиграла Australian Open и US Open.

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Последние выступления Рыбакиной

После US Open Рыбакина выступила на турнире в Пекине, где выбыла в первом круге, уступив Алине Чараевой. В Нинбо ее матч второго круга завершился досрочно: Полина Кудерметова прекратила игру из-за травмы при счете 5:0 в первом сете в пользу Рыбакиной.

Трансляцию четвертьфинального матча в Польше покажет Canal+ Sport 2, а онлайн-просмотр будет доступен подписчикам Canal+ Online.

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