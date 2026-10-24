Австралийская действующая чемпионка мира Молли Пиклум победила на этапе Portugal Pro Мировой лиги сёрфинга (WSL) в Супертубуше недалеко от города Пенише в Португалии. Это её первая победа в сезоне, которая вывела спортсменку на первое место общего рейтинга за два этапа до завершения мирового тура, сообщает The Guardian.

Победа Пиклум в женском финале

В финале Пиклум встретилась с чемпионкой мира 2024 года из США Кейтлин Симмерс. В начале решающего заезда австралийка уступала сопернице, но выполнила проезд внутри высокой волны, который судьи оценили в 7,83 балла из 10. Этот результат позволил ей выйти вперёд.

Симмерс также выполнила несколько удачных проездов в волновых трубах, однако по сумме двух волн набрала 12,84 балла. Пиклум завершила финал с результатом 13,33 балла. После победы 23-летняя сёрферка заявила, что мечтала выиграть соревнования в Португалии и рада выйти на пик формы в нужный момент.

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Колапинто одолел Медину

В мужском финале американец Гриффин Колапинто победил трёхкратного чемпиона мира из Бразилии Габриэла Медину. В начале финала Колапинто набрал 8,17 балла за глубокий проезд внутри волны, однако Медина позднее ответил двумя удачными волнами и вышел вперёд.

Решающим стал проезд Колапинто на задней стойке, оценённый в 9,43 балла из 10. Американец удержал лидерство до завершения заезда. Это его третья победа в Супертубуше после успехов в 2022 и 2024 годах, а в общем рейтинге он поднялся на третью позицию.

Следующим этапом тура станет новый для WSL турнир на Филиппинах. Финал сезона состоится в декабре на Пайплайне на Гавайях, где спортсмены разыграют в полтора раза больше рейтинговых очков.

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