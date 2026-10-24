Australijska aktualna mistrzyni świata Molly Picklum wygrała zawody Portugal Pro Światowej Ligi Surfingu (WSL) w Supertubos niedaleko miasta Peniche w Portugalii. Było to jej pierwsze zwycięstwo w sezonie, które wyprowadziło zawodniczkę na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej na dwa etapy przed zakończeniem światowego touru, informuje The Guardian.

Zwycięstwo Picklum w finale kobiet

W finale Picklum zmierzyła się z mistrzynią świata z 2024 roku, Amerykanką Caitlin Simmers. Na początku decydującego heatu Australijka przegrywała z rywalką, ale wykonała przejazd wewnątrz wysokiej fali, który sędziowie ocenili na 7,83 punktu na 10. Wynik ten pozwolił jej objąć prowadzenie.

Simmers również wykonała kilka udanych przejazdów w tubach fal, jednak za sumę dwóch fal uzyskała 12,84 punktu. Picklum zakończyła finał z wynikiem 13,33 punktu. Po zwycięstwie 23-letnia surferka powiedziała, że marzyła o wygraniu zawodów w Portugalii i cieszy się, że osiąga szczyt formy w odpowiednim momencie.

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Colapinto pokonał Medinę

W finale mężczyzn Amerykanin Griffin Colapinto pokonał trzykrotnego mistrza świata z Brazylii Gabriela Medinę. Na początku finału Colapinto zdobył 8,17 punktu za głęboki przejazd wewnątrz fali, jednak Medina później odpowiedział dwiema udanymi falami i objął prowadzenie.

Decydujący okazał się przejazd Colapinto na tylnej stójce, oceniony na 9,43 punktu na 10. Amerykanin utrzymał prowadzenie do końca heatu. Było to jego trzecie zwycięstwo w Supertubos po sukcesach w 2022 i 2024 roku, a w klasyfikacji generalnej awansował na trzecią pozycję.

Kolejnym etapem touru będzie nowy dla WSL turniej na Filipinach. Finał sezonu odbędzie się w grudniu na Pipeline na Hawajach, gdzie sportowcy będą rywalizować o półtora raza więcej punktów rankingowych.

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