Glasgow Warriors na boisku Benettonu odrobili 17 punktów straty i odnieśli zwycięstwo 24:20 w meczu United Rugby Championship. Szkocki zespół kontynuował serię bez porażki na początku sezonu, informuje BBC Sport.

Nieudana pierwsza połowa Glasgow Warriors

Po pierwszej połowie Glasgow Warriors przegrywali 0:10. Benetton otworzył wynik dzięki przyłożeniu centra Federico Zanandrei, które przygotował łącznik ataku Jacob Umaga. Umaga wykorzystał także rzut karny przed przerwą.

W 42. minucie Louis Lynagh przechwycił podanie Matthew Urwina i zdobył przyłożenie pod słupami, po czym przewaga gospodarzy wzrosła do 17 punktów.

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Cztery przyłożenia w odpowiedzi

Glasgow Warriors odpowiedzieli trzema przyłożeniami w ciągu ośmiu minut i wyrównali wynik. Euan Ferrie zdobył przyłożenie po maulu, kapitan Kyle Steyn zakończył akcję w narożniku boiska, a Rory Darge zapunktował po zespołowej akcji rozpoczętej przez Steyna.

Umaga ponownie wyprowadził Benetton na prowadzenie celnym rzutem karnym, jednak pod koniec meczu drugi linijowy Jare Oguntibeju zdobył z bliskiej odległości czwarte przyłożenie Glasgow Warriors. Okazało się ono decydujące: zespół Franco Smitha utrzymał przewagę w końcowych minutach.

Pozycje w tabeli

Po trzech zwycięstwach i jednym remisie Glasgow Warriors zajmują drugie miejsce w tabeli URC, ustępując jedynie Edynburgowi. Benetton jest na 15. pozycji.

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