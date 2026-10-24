格拉斯哥勇士在贝纳通的主场追回17分劣势，以24:20赢得联合橄榄球冠军赛比赛。苏格兰球队延续了赛季开局不败的战绩，BBC体育报道。

格拉斯哥勇士上半场表现不佳

上半场结束后，格拉斯哥勇士以0:10落后。贝纳通凭借中锋费德里科·扎南德雷亚的达阵首开纪录，这次达阵由飞卫雅各布·乌马加策动。乌马加还在中场休息前罚进一记点球。

第42分钟，路易斯·利纳赫拦截了马修·厄尔温的传球，并在门柱下完成达阵，主队的领先优势扩大到17分。

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连得四次达阵回应

格拉斯哥勇士在八分钟内以三次达阵作出回应，将比分扳平。尤恩·费里在边线球团推进后达阵，队长凯尔·斯泰因在场地角落完成进攻，罗里·达奇则在一次由斯泰因发起的团队配合后得分。

乌马加凭借又一记命中的点球再次让贝纳通取得领先，但在比赛末段，锁锋贾雷·奥贡蒂贝朱从近距离完成格拉斯哥勇士的第四次达阵。这次达阵成为决定性一击：弗朗科·史密斯的球队在最后几分钟守住了领先优势。

积分榜排名

在取得三场胜利和一场平局后，格拉斯哥勇士在URC积分榜上排名第二，仅落后于爱丁堡队。贝纳通排名第15位。

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