«Глазго Уорриорз» на поле «Бенеттона» отыграли 17 очков отставания и одержали победу 24:20 в матче United Rugby Championship. Шотландская команда продолжила беспроигрышный старт сезона, сообщает BBC Sport.

Неудачный первый тайм «Глазго Уорриорз»

После первого тайма «Глазго Уорриорз» уступали 0:10. «Бенеттон» открыл счет благодаря попытке центра Федерико Занандреи, которую организовал флай-хав Джейкоб Умага. Умага также забил штрафной до перерыва.

На 42-й минуте Луис Линах перехватил пас Мэттью Урвина и занес попытку под стойками, после чего преимущество хозяев возросло до 17 очков.

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Четыре попытки в ответ

«Глазго Уорриорз» ответили тремя попытками за восемь минут и сравняли счет. Юэн Ферри занес мяч после мола, капитан Кайл Стейн завершил атаку в углу поля, а Рори Дарге отметился после командной комбинации, которую начал Стейн.

Умага еще раз вывел «Бенеттон» вперед точным штрафным, однако в конце матча лок Джаре Огунтибеджу занес четвертую попытку «Глазго Уорриорз» с близкого расстояния. Она стала решающей: команда Франко Смита удержала преимущество в заключительные минуты.

Позиции в таблице

После трех побед и одной ничьей «Глазго Уорриорз» занимают второе место в таблице URC, уступая лишь «Эдинбургу». «Бенеттон» находится на 15-й позиции.

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