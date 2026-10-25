«Атлетико Мадрид» дома обыграл «Депортиво Ла-Корунья» со счетом 1:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 10 туров. Единственный мяч забил Хулиан Альварес, сообщает Anadolu Agency.

Гол во втором тайме

Команда Диего Симеоне не смогла преодолеть организованную оборону соперников в первом тайме. «Атлетико» выставил сильный, но уставший состав после нагрузки в середине недели.

В перерыве Симеоне внес тактические изменения. На 48-й минуте Альварес открыл счет и принес мадридской команде победу.

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Турнирное положение

«Депортиво» пытался сравнять счет, однако не реализовал свои моменты. В последней атаке матча гости были близки к голу, но не смогли попасть в ворота.

После победы «Атлетико Мадрид» набрал 25 очков и занимает второе место в Ла Лиге. У «Депортиво Ла-Корунья» 11 очков, команда идет десятой. В других субботних матчах «Эльче» обыграл «Райо Вальекано» 3:0, «Расинг Сантандер» победил «Эспаньол» 2:1, а «Вильярреал» обыграл «Валенсию» 2:1.

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