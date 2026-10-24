澳大利亚现任世界冠军莫莉·皮克勒姆在葡萄牙佩尼谢市附近的苏佩尔图博斯赢得世界冲浪联盟（WSL）葡萄牙职业赛。这是她本赛季的首场胜利，使她在世界巡回赛还剩两站时升至总排名第一，《卫报》报道。

皮克勒姆赢得女子决赛

在决赛中，皮克勒姆对阵2024年世界冠军、美国选手凯特琳·西默斯。在决定性热赛开始时，这名澳大利亚选手落后于对手，但她在高浪内部完成了一次滑行，裁判给出了10分中的7.83分。这一成绩让她取得领先。

西默斯也在浪管中完成了数次成功滑行，但两道浪的总分为12.84分。皮克勒姆以13.33分结束决赛。获胜后，这位23岁的冲浪运动员表示，她一直梦想在葡萄牙赢得比赛，并为能在恰当时刻达到最佳状态而感到高兴。

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科拉平托击败梅迪纳

在男子决赛中，美国选手格里芬·科拉平托击败了巴西三届世界冠军加布里埃尔·梅迪纳。决赛开始时，科拉平托凭借一次深入浪内的滑行得到8.17分，但梅迪纳随后以两道成功的浪作出回应并取得领先。

科拉平托的反脚滑行成为决定性一击，得到10分中的9.43分。这名美国选手将领先优势保持到热赛结束。这是他继2022年和2024年夺冠后，第三次在苏佩尔图博斯获胜，他也在总排名中升至第三位。

巡回赛下一站将是在菲律宾举行的一项对WSL而言全新的赛事。赛季总决赛将于12月在夏威夷的管浪点举行，届时运动员将争夺1.5倍的排名积分。

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