В Англии «Глостер» победил «Бат» со счётом 23:5 в матче Премьершипа на стадионе «Кингсхолм». Это первая домашняя победа «Глостера» над принципиальным соперником в матче лиги с апреля 2022 года, сообщает BBC Sport.

Оборона хозяев в первом тайме

В первом тайме «Глостер» некоторое время играл в меньшинстве: на поле оставались 13 его регбистов. Несмотря на это, хозяева выдержали серию атак «Бата» возле собственной зачётной зоны и ушли на перерыв при преимуществе 9:5.

Джордж Бартон реализовал три штрафных, благодаря которым «Глостер» повёл 9:0. Перед перерывом Кепу Туипулоту сократил отставание «Бата», занеся попытку после мола.

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Попытки Томаса и Ллевеллина

Во втором тайме Фредди Томас занёс попытку под стойками, а Макс Ллевеллин добавил ещё одну за две минуты до окончания игры. Бартон реализовал обе попытки, и матч завершился победой «Глостера» — 23:5.

Команда Джорджа Скивингтона сохранила лидерство в чемпионате на раннем этапе сезона, хотя из-за травм не сыграли капитан Деви Лейк и центр Себ Аткинсон. Для «Бата» это поражение стало третьим подряд во всех турнирах; в матче также травмировались фулбек Сантьяго Каррерас и фланкер Гай Пеппер.

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