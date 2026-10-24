Gloucester pokonał Bath 23:5 i odniósł pierwsze domowe zwycięstwo od 2022 roku — BBC Sport
W Anglii Gloucester pokonał Bath 23:5 w meczu Premiership na stadionie Kingsholm. Było to pierwsze domowe ligowe zwycięstwo Gloucester nad odwiecznym rywalem od kwietnia 2022 roku, informuje BBC Sport.
Obrona gospodarzy w pierwszej połowie
W pierwszej połowie Gloucester przez pewien czas grał w osłabieniu — na boisku pozostawało 13 jego rugbistów. Mimo to gospodarze wytrzymali serię ataków Bath w pobliżu własnego pola punktowego i zeszli na przerwę, prowadząc 9:5.
George Barton wykorzystał trzy rzuty karne, dzięki którym Gloucester objął prowadzenie 9:0. Przed przerwą Kepu Tuipulotu zmniejszył stratę Bath, zdobywając przyłożenie po maulu.
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Przyłożenia Thomasa i Llewellyna
W drugiej połowie Freddie Thomas zdobył przyłożenie pod słupami, a Max Llewellyn dorzucił kolejne dwie minuty przed końcem meczu. Barton skutecznie podwyższył po obu przyłożeniach, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gloucester 23:5.
Zespół George'a Skivingtona utrzymał prowadzenie w rozgrywkach na wczesnym etapie sezonu, choć z powodu kontuzji nie zagrali kapitan Dewi Lake i środkowy Seb Atkinson. Dla Bath była to trzecia porażka z rzędu we wszystkich rozgrywkach; w meczu kontuzji doznali także obrońca Santiago Carreras i skrzydłowy młyna Guy Pepper.