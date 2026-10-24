«Эдинбург» обыграл «Лайонс» 31:10 благодаря двум попыткам Паттерсона — BBC Sport

Шотландский «Эдинбург» в столице Шотландии победил «Лайонс» со счётом 31:10 в матче United Rugby Championship. Главным героем встречи стал 21-летний скрам-хав Гектор Паттерсон, который занёс две попытки и отдал две результативные передачи, сообщает BBC Sport.

За два дня до матча Паттерсон подписал с клубом улучшенный контракт. Благодаря победе «Эдинбург» одержал четыре победы в четырёх матчах лиги.

Преимущество хозяев после перерыва

В дождливую и ветреную погоду хозяева вышли вперёд в первом тайме благодаря попытке Мэтта Карри после комбинации с Паттерсоном на левом фланге. «Эдинбург» также доминировал в аутах, где отличились Глен Янг и Лиам Макконнелл.

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На 47-й минуте Мосесе Туипулоту занёс вторую попытку «Эдинбурга», подхватив скидной пас Паттерсона. Вскоре Паттерсон сам оказался под стойками после атаки трёхчетвертных. Бато Хлекани занёс единственную попытку «Лайонс» после давления вблизи зачётной зоны соперника, однако гости не смогли развить успех.

Четыре победы в четырёх матчах

Вторую попытку Паттерсон оформил после быстрого розыгрыша штрафного, прорвавшись в угол. В конце матча вингер Джорди Гвинн добавил ещё одну попытку «Эдинбургу».

Команда Шона Эверитта возглавляет таблицу URC с 19 очками. «Лайонс» выиграли два из четырёх матчей лиги. Вингер «Эдинбурга» Дуан ван дер Мерве был вынужден покинуть поле менее чем через 20 минут в своём первом выходе в стартовом составе после травмы.

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