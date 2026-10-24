Edynburg pokonał Lions 31:10 dzięki dwóm przyłożeniom Pattersona — BBC Sport

Szkocki Edynburg pokonał Lions 31:10 w stolicy Szkocji w meczu United Rugby Championship. Głównym bohaterem spotkania był 21-letni łącznik młyna Hector Patterson, który zdobył dwa przyłożenia i zaliczył dwie asysty, informuje BBC Sport.

Dwa dni przed meczem Patterson podpisał z klubem ulepszony kontrakt. Dzięki zwycięstwu Edynburg odniósł cztery wygrane w czterech spotkaniach ligowych.

Przewaga gospodarzy po przerwie

W deszczowych i wietrznych warunkach gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej połowie dzięki przyłożeniu Matta Curriego po akcji z Pattersonem na lewym skrzydle. Edynburg dominował również w autach, gdzie wyróżnili się Glen Young i Liam McConnell.

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W 47. minucie Mosese Tuipulotu zdobył drugie przyłożenie dla Edynburga, przechwytując podanie zwrotne Pattersona. Wkrótce potem sam Patterson znalazł się pod słupami po ataku formacji trzech czwartych. Batho Hlekani zdobył jedyne przyłożenie Lions po presji w pobliżu pola punktowego rywali, lecz goście nie zdołali rozwinąć sukcesu.

Cztery zwycięstwa w czterech meczach

Patterson zdobył swoje drugie przyłożenie po szybkim rozegraniu rzutu karnego, przedzierając się w narożnik. Pod koniec meczu skrzydłowy Jordy Gwinn dorzucił kolejne przyłożenie dla Edynburga.

Zespół Seana Everitta prowadzi w tabeli URC z 19 punktami. Lions wygrali dwa z czterech meczów ligowych. Skrzydłowy Edynburga Duhan van der Merwe musiał opuścić boisko przed upływem 20 minut w swoim pierwszym występie w wyjściowym składzie po kontuzji.

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