帕特森两次达阵助爱丁堡31比10击败雄狮队——BBC体育

苏格兰的爱丁堡队在苏格兰首府以31比10击败雄狮队，赢得一场联合橄榄球锦标赛比赛。21岁的司锋赫克托·帕特森成为比赛主角，他完成两次达阵并送出两次助攻，BBC体育报道。

比赛前两天，帕特森与俱乐部签署了一份待遇更优的合同。凭借这场胜利，爱丁堡在联赛四场比赛中取得四场胜利。

主队下半场占据优势

在雨天和大风天气中，主队在上半场凭借马特·柯里的达阵取得领先，这次进攻源于帕特森在左路参与的配合。爱丁堡在边线球方面同样占据主导，格伦·扬和利亚姆·麦康奈尔表现出色。

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第47分钟，莫塞塞·图伊普洛图接到帕特森的卸球传球后，为爱丁堡完成第二次达阵。不久后，帕特森本人在后卫线的一次进攻后出现在门柱下方。巴托·赫莱卡尼在对手得分区附近施压后完成雄狮队唯一一次达阵，但客队未能扩大成果。

四场比赛四场胜利

帕特森在快速开出罚球后突入角区，完成个人第二次达阵。比赛临近结束时，边锋乔迪·格温为爱丁堡再添一次达阵。

肖恩·埃弗里特的球队以19分领跑URC积分榜。雄狮队在四场联赛中赢得两场。爱丁堡边锋杜安·范德梅韦在伤愈后首次首发出场不到20分钟便被迫离场。

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