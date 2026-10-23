Szwecja może zakazać wjazdu rosyjskim i białoruskim sportowcom — Reuters

Szwecja rozważa możliwość odmowy wydania wiz rosyjskim i białoruskim sportowcom, którzy chcą przyjechać do kraju w celu udziału w międzynarodowych zawodach. Obecnie strona szwedzka analizuje mechanizmy prawne, które pozwoliłyby na wprowadzenie takich ograniczeń.

Taki krok może uniemożliwić sportowcom dopuszczonym do zawodów w statusie neutralnym start w najbliższych mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w szwedzkim mieście Falun w lutym i marcu. Mistrzostwa odbywają się co dwa lata. Ich program obejmuje biegi narciarskie, skoki na skoczni oraz dwubój narciarski.

„Obecnie analizujemy podstawy prawne, które pozwoliłyby na odmowę wydania wiz rosyjskim i białoruskim sportowcom. Rząd Szwecji kategorycznie sprzeciwia się ich udziałowi w międzynarodowych zawodach” – oświadczył Forssell.

Według niego rząd podziela stanowisko Szwedzkiego Związku Narciarskiego oraz Szwedzkiej Konfederacji Sportowej, które uważają, że rosyjskim i białoruskim sportowcom nie powinno się zezwalać na starty w Szwecji.

„Istnieje oczywiste ryzyko, że może to doprowadzić do normalizacji rosyjskiej agresji wobec Ukrainy” – podkreślił minister.

Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu (FIS) przyznała status neutralny kilku rosyjskim sportowcom, zezwalając im na udział w swoich zawodach.

Rosyjscy i białoruscy sportowcy napotykają ograniczenia w sporcie międzynarodowym od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ Białoruś udostępniła swoje terytorium rosyjskim siłom zbrojnym.

Wiodące organizacje sportowe w Szwecji popierają działania mające na celu uniemożliwienie rosyjskim i białoruskim sportowcom udziału w zawodach w tym kraju, jednak podkreślają, że decyzje dotyczące wiz i wjazdu podejmują władze.

„Szwedzka Konfederacja Sportowa prowadzi dialog z rządem w sprawie zasad uzyskiwania wiz do Szwecji przez obywateli Rosji” – poinformowano w organizacji agencji Reuters.

Szwedzki Związek Narciarski oświadczył, że od początku pełnej inwazji zajmuje niezmienne stanowisko: rosyjscy i białoruscy sportowcy powinni pozostać wykluczeni z międzynarodowych zawodów tak długo, jak trwa wojna.

Sekretarz generalna związku, Pernilla Bonde, zaznaczyła, że organizacja poruszała kwestię wiz przed Szwedzką Konfederacją Sportową, podkreśliła jednak, że decyzje o wpuszczeniu do kraju podejmują władze.

„Decyzje dotyczące wiz i wjazdu do Szwecji podejmują odpowiednie organy, a nie my” – powiedziała Bondé, dodając, że stowarzyszenie będzie przestrzegać wszystkich decyzji i zasad ustanowionych przez FIS.

Informację tę przekazał agencji Reuters szwedzki minister ds. migracji Johan Forssell.

Przypomnijmy, że Szwecja rozważa wprowadzenie ograniczeń wizowych dla sportowców z Rosji i Białorusi — Channel NewsAsia.

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