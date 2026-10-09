Росії та Білорусі заборонили національну символіку на зимовому ЄЮОФ

Російські та білоруські спортсмени, які пройдуть відбір на зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2027 року, не зможуть виступати під прапорами своїх країн. Замість національної символіки вони використовуватимуть прапор Європейських олімпійських комітетів, а державних посадовців Росії та Білорусі не запрошуватимуть на змагання.

Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) заборонив використовувати російські та білоруські прапори й гімни на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2027 року. Змагання мають відбутися в румунському місті Брашов. Про рішення повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, українській стороні вдалося відстояти позицію щодо недопущення державної символіки Росії та Білорусі на міжнародному спортивному заході. «Нам вдалося відстояти принципову позицію щодо недопущення російської та білоруської державної символіки на Європейському юнацькому олімпійському зимовому фестивалі 2027 року в Брашові», — заявив Бідний.

Обмеження передбачають, що спортсмени з Росії та Білорусі, які пройдуть кваліфікацію, зможуть брати участь у змаганнях лише під прапором Європейських олімпійських комітетів. Національні гімни цих країн також не звучатимуть. Крім того, представників російської та білоруської державної влади не запрошуватимуть на фестиваль.

Росія погрожує судовими позовами

За словами Матвія Бідного, рішення стало результатом спільної роботи України та європейських партнерів. Міністр наголосив, що Україна й надалі виступатиме за збереження обмежень щодо участі представників Росії в міжнародному спорті. Водночас, як повідомив Бідний, міністр спорту Росії та очільник російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов уже погрожує судовими позовами через заборону російської державної символіки.

Український міністр вважає, що Москва намагається використати права спортсменів як аргумент для повернення національного прапора, державної символіки та міжнародного визнання. «Під приводом захисту прав спортсменів росія домагається повернення свого прапора, державної символіки та міжнародного визнання. Для кремля спорт залишається інструментом державної пропаганди та легітимізації агресії», — наголосив Бідний.

Міністр також подякував єврокомісару з питань спорту Гленну Мікаллефу за підтримку України. Крім того, він закликав міжнародну спортивну спільноту зберігати принципову позицію щодо використання російської та білоруської державної символіки.

Коли відбудеться фестиваль

Зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2027 року має пройти в румунському Брашові. Він об’єднує молодих спортсменів із різних європейських країн, які змагаються в зимових видах спорту. Водночас у повідомленні Матвія Бідного також згадано Європейські ігри 2027 року. Це окремий спортивний захід, який запланований на 16–27 червня 2027 року в Стамбулі, Туреччина.

На Європейських іграх спортсмени зможуть боротися за прямі квоти на Олімпійські ігри 2028 року. Додатковий шлях відбору передбачений через систему олімпійського рейтингу. Отже, рішення щодо прапорів і гімнів стосується саме зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в Брашові. Україна продовжує домагатися того, щоб участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях не супроводжувалася використанням державної символіки цих країн. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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