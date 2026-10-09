России и Беларуси запретили использование национальной символики на зимнем ЕЮОФ

Российские и белорусские спортсмены, прошедшие отбор на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2027 года, не смогут выступать под флагами своих стран. Вместо национальной символики они будут использовать флаг Европейских олимпийских комитетов, а государственных чиновников России и Беларуси не будут приглашать на соревнования.

Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) запретил использование российских и белорусских флагов и гимнов на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2027 года. Соревнования должны пройти в румынском городе Брашов. О решении сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. По его словам, украинской стороне удалось отстоять позицию по недопущению государственной символики России и Беларуси на международном спортивном мероприятии. «Нам удалось отстоять принципиальную позицию относительно недопущения российской и белорусской государственной символики на Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале 2027 года в Брашове», — заявил Бидный.

Ограничения предусматривают, что спортсмены из России и Беларуси, прошедшие квалификацию, смогут участвовать в соревнованиях только под флагом Европейских олимпийских комитетов. Национальные гимны этих стран также не будут звучать. Кроме того, представителей российских и белорусских государственных властей не будут приглашать на фестиваль.

Россия угрожает судебными исками

По словам Матвея Бедного, решение стало результатом совместной работы Украины и европейских партнеров. Министр подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет выступать за сохранение ограничений на участие представителей России в международном спорте. В то же время, как сообщил Бидный, министр спорта России и глава российского олимпийского комитета Михаил Дегтярев уже угрожает судебными исками из-за запрета российской государственной символики.

Украинский министр считает, что Москва пытается использовать права спортсменов в качестве аргумента для возвращения национального флага, государственной символики и международного признания. «Под предлогом защиты прав спортсменов Россия добивается возвращения своего флага, государственной символики и международного признания. Для Кремля спорт остается инструментом государственной пропаганды и легитимизации агрессии», — подчеркнул Бидный.

Министр также поблагодарил еврокомиссара по вопросам спорта Гленна Микаллефа за поддержку Украины. Кроме того, он призвал международное спортивное сообщество сохранять принципиальную позицию в отношении использования российской и белорусской государственной символики.

Когда состоится фестиваль

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2027 года должен пройти в румынском Брашове. Он объединяет молодых спортсменов из разных европейских стран, которые соревнуются в зимних видах спорта. В то же время в сообщении Матвея Бедного также упоминаются Европейские игры 2027 года. Это отдельное спортивное мероприятие, запланированное на 16–27 июня 2027 года в Стамбуле, Турция.

На Европейских играх спортсмены смогут бороться за прямые квоты на Олимпийские игры 2028 года. Дополнительный путь отбора предусмотрен через систему олимпийского рейтинга. Таким образом, решение относительно флагов и гимнов касается именно зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Брашове. Украина продолжает добиваться того, чтобы участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях не сопровождалось использованием государственной символики этих стран. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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