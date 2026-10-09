Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что второй пилот FlyDubai, который 30 сентября напал на капитана рейса Дубай—Тель-Авив, намеревался захватить контроль над самолетом и направить его в пассажирский терминал главного международного аэропорта Израиля. Об этом сообщает CBC World со ссылкой на заявление прокурора ОАЭ, распространенное государственным агентством WAM.

Версия прокуратуры ОАЭ

По утверждению прокуратуры, гражданин Омана действовал с намерением вызвать как можно больше жертв. На борту находились 174 пассажира, большинство из которых были из Израиля.

В заявлении говорится, что второй пилот вдохновлялся атаками 11 сентября 2001 года в США. Как утверждает прокуратура, он дважды летал по маршруту Дубай—Тель-Авив, чтобы ознакомиться с маршрутом и аэропортом.

Прокуратура также сообщила, что подозреваемый признал, что действовал самостоятельно, без других причастных лиц, и в присутствии адвоката дал подробные признательные показания относительно мотивов, планирования и осуществления нападения. В заявлении также предположили, что он мог радикализироваться в мечети в Австралии во время учебы в Королевском технологическом институте Мельбурна в 2017 году.

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Нападение в кабине и аварийная посадка

Инцидент произошел в воздушном пространстве над Иорданией и Саудовской Аравией. Второй пилот, которого Associated Press идентифицировало как 29-летнего Хамама аль-Хаммами, напал в кабине на капитана Смита Маччхара, использовав аварийный топор.

Раненый капитан смог открыть дверь кабины, предупредив пассажиров и экипаж о нападении. Пассажиры задержали второго пилота и помогли стабилизировать самолет, который менее чем за минуту потерял примерно от 14 до 16 тысяч футов высоты. Два резервных пилота совершили аварийную посадку в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

Согласно заявлению прокуратуры ОАЭ, проверки FlyDubai в области безопасности и профессиональной пригодности не выявили у пилота экстремистских взглядов или планов нападения.

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