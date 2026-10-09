阿拉伯联合酋长国检方表示，9月30日袭击迪拜—特拉维夫航班机长的FlyDubai副驾驶，企图夺取飞机控制权，并将其撞向以色列主要国际机场的客运航站楼。CBC World报道称，该消息援引了由阿联酋国家通讯社WAM发布的阿联酋检察官声明。

阿联酋检方的说法

检方称，这名阿曼公民意图造成尽可能多的伤亡。机上共有174名乘客，其中大多数来自以色列。

声明称，这名副驾驶受到2001年9月11日美国袭击事件的启发。检方称，他曾两次执飞迪拜—特拉维夫航线，以熟悉该航线和机场。

检方还表示，嫌疑人承认其单独行动，没有其他涉案人员，并在律师在场的情况下，就袭击的动机、策划和实施作出了详细供述。声明还推测，他可能在2017年就读墨尔本皇家理工大学期间，在澳大利亚的一座清真寺中被激进化。

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驾驶舱内袭击与紧急降落

事件发生在约旦和沙特阿拉伯上空的空域。美联社确认，这名副驾驶为29岁的哈马姆·阿尔-哈马米；他在驾驶舱内使用应急斧袭击了机长史密斯·马查尔。

受伤的机长设法打开驾驶舱门，向乘客和机组人员发出袭击警报。乘客制服了副驾驶，并帮助稳定飞机；该机在不到一分钟内下降了约1.4万至1.6万英尺。两名备用飞行员在沙特阿拉伯塔布克机场实施紧急降落。

根据阿联酋检方的声明，FlyDubai对该飞行员进行的安全和职业适任性审查，没有发现其具有极端主义观点或袭击计划。

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