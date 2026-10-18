石油收入下降之际，伊拉克将第纳尔贬值15%——The National

伊拉克中央银行10月7日将本国货币贬值约15%，把官方美元卖出汇率从1320第纳尔上调至1520第纳尔。在经由霍尔木兹海峡的石油出口受阻的背景下作出了这一决定，出口中断加大了对预算收入以及国家为支出提供资金能力的压力，The National报道。

价格和租金压力

第纳尔走弱可能降低以本国货币领取工资的公民的购买力。伊拉克在很大程度上依赖食品、药品和消费品进口，因此企业购买美元的成本更高。

在伊拉克库尔德斯坦首府埃尔比勒，住房租金通常以美元确定。这给以第纳尔获得收入、必须购买外币支付住房费用的租户带来额外负担。与此同时，领取美元工资的人在兑换后可以获得更多第纳尔，不过如果他们的支出，包括租金，也以美元计价，这一优势就会减弱。

官方汇率与平行汇率之间的差距也影响家庭。本周，埃尔比勒的兑换点以每100美元约166350第纳尔的价格出售美元——比官方汇率高约9%。在宣布贬值后，一些兑换点的汇率一度达到每100美元180000第纳尔，随后有所下降。

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政府的理由与批评

伊拉克中央银行统计与研究局代表萨米尔·法赫里表示，在石油收入减少后，贬值是保护外汇储备所必需的。石油提供了伊拉克国家预算收入的90%以上，这使该国财政特别容易受到出口中断的影响。

支持该决定的人指出，国家将从每一美元的石油出口收入中获得更多第纳尔，因此能够为工资和其他国内支出提供资金。与此同时，议员和政治力量批评这一举措，并要求政府作出解释。支持巴格达政府的什叶派政党主要联盟“协调框架”呼吁限制民众负担。

政府承诺保留对燃料和基本服务的补贴，并正在考虑对食品和必需品实行关税优惠。然而，补贴并不涵盖家庭的全部开支，包括租金，而且进口商品可能涨价。

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