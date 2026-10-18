Ирак девальвировал динар на 15% из-за падения нефтяных доходов — The National

Центральный банк Ирака 7 октября девальвировал национальную валюту примерно на 15%, повысив официальный курс продажи доллара с 1320 до 1520 динаров. Решение было принято на фоне перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив, которые усилили давление на доходы бюджета и возможности государства финансировать расходы, сообщает The National.

Давление на цены и аренду

Ослабление динара угрожает снижением покупательной способности граждан, получающих зарплату в национальной валюте. Ирак в значительной степени зависит от импорта продовольствия, лекарств и потребительских товаров, поэтому бизнес сталкивается с более высокими расходами на покупку долларов.

В Эрбиле, столице Иракского Курдистана, аренду жилья часто устанавливают в долларах. Это создает дополнительную нагрузку для арендаторов, которые получают доходы в динарах и должны покупать валюту для оплаты жилья. В то же время люди с зарплатами в долларах могут получать больше динаров после обмена, хотя это преимущество уменьшается, если их расходы, в том числе аренда, также номинированы в долларах.

Разница между официальным и параллельным курсами также влияет на домохозяйства. В обменниках Эрбиля доллар на этой неделе продавался примерно за 166 350 динаров за 100 долларов — ориентировочно на 9% дороже официального курса. Сразу после объявления девальвации курс в отдельных обменниках достигал 180 000 динаров за 100 долларов, а позднее несколько снизился.

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Аргументы правительства и критика

Представитель Директората статистики и исследований Центрального банка Самир Фахри заявил, что девальвация необходима для защиты валютных резервов после сокращения нефтяных доходов. Нефть обеспечивает более 90% поступлений в государственный бюджет Ирака, что делает финансы страны особенно уязвимыми к перебоям экспорта.

Сторонники решения указывают, что государство будет получать больше динаров за каждый доллар от экспорта нефти и, следовательно, сможет финансировать зарплаты и другие внутренние расходы. В то же время депутаты и политические силы критикуют этот шаг и требуют объяснений от правительства. Координационная структура, главный союз шиитских партий, поддерживающий правительство в Багдаде, призвала ограничить нагрузку на население.

Правительство пообещало сохранить субсидии на топливо и базовые услуги и рассматривает таможенные льготы для продовольствия и товаров первой необходимости. Однако субсидии не покрывают все расходы домохозяйств, в том числе аренду, а импортные товары могут подорожать.

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