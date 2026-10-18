Ірак девальвував динар на 15% через падіння нафтових доходів — The National

Центральний банк Іраку 7 жовтня девальвував національну валюту приблизно на 15%, підвищивши офіційний курс продажу долара з 1320 до 1520 динарів. Рішення ухвалили на тлі перебоїв з експортом нафти через Ормузьку протоку, які посилили тиск на доходи бюджету та можливості держави фінансувати видатки, повідомляє The National.

Тиск на ціни та оренду

Послаблення динара загрожує зниженням купівельної спроможності громадян, які отримують зарплату в національній валюті. Ірак значною мірою залежить від імпорту продовольства, ліків і споживчих товарів, тому бізнес стикається з вищими витратами на придбання доларів.

В Ербілі, столиці Іракського Курдистану, оренду житла часто встановлюють у доларах. Це створює додаткове навантаження для орендарів, які отримують доходи в динарах і мають купувати валюту для оплати житла. Водночас люди з доларовими зарплатами можуть отримувати більше динарів після обміну, хоча ця перевага зменшується, якщо їхні витрати, зокрема оренда, також номіновані в доларах.

Різниця між офіційним і паралельним курсами також впливає на домогосподарства. В обмінниках Ербіля долар цього тижня продавався приблизно за 166 350 динарів за 100 доларів — орієнтовно на 9% дорожче за офіційний курс. Одразу після оголошення девальвації в окремих обмінниках курс сягав 180 000 динарів за 100 доларів, а згодом дещо знизився.

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Аргументи уряду та критика

Представник директорату статистики й досліджень Центрального банку Самір Фахрі заявив, що девальвація потрібна для захисту валютних резервів після скорочення нафтових доходів. Нафта забезпечує понад 90% надходжень до державного бюджету Іраку, що робить фінанси країни особливо вразливими до перебоїв експорту.

Прихильники рішення вказують, що держава отримуватиме більше динарів за кожен долар від нафтового експорту, а отже зможе фінансувати зарплати та інші внутрішні видатки. Водночас депутати й політичні сили критикують крок та вимагають пояснень від уряду. Координаційна рамка, головний союз шиїтських партій, який підтримує уряд у Багдаді, закликала обмежити навантаження на населення.

Уряд пообіцяв зберегти субсидії на пальне й базові послуги та розглядає митні пільги для продовольства і товарів першої потреби. Однак субсидії не покривають усіх витрат домогосподарств, зокрема оренди, а імпортні товари можуть дорожчати.

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