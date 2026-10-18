Irak zdewaluował dinara o 15% z powodu spadku dochodów z ropy — The National

Bank Centralny Iraku 7 października zdewaluował walutę krajową o około 15%, podnosząc oficjalny kurs sprzedaży dolara z 1320 do 1520 dinarów. Decyzję podjęto w związku z zakłóceniami eksportu ropy przez Cieśninę Ormuz, które zwiększyły presję na dochody budżetowe i zdolność państwa do finansowania wydatków, informuje The National.

Presja na ceny i czynsze

Osłabienie dinara grozi spadkiem siły nabywczej obywateli otrzymujących wynagrodzenia w walucie krajowej. Irak w dużej mierze zależy od importu żywności, leków i towarów konsumpcyjnych, dlatego przedsiębiorstwa ponoszą wyższe koszty zakupu dolarów.

W Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, czynsz za mieszkania jest często ustalany w dolarach. Stwarza to dodatkowe obciążenie dla najemców, którzy uzyskują dochody w dinarach i muszą kupować walutę, aby opłacić mieszkanie. Jednocześnie osoby otrzymujące wynagrodzenia w dolarach mogą po wymianie uzyskać więcej dinarów, choć ta korzyść maleje, jeśli ich wydatki, w tym czynsz, są również denominowane w dolarach.

Różnica między oficjalnym a równoległym kursem także wpływa na gospodarstwa domowe. W kantorach w Irbilu dolar był w tym tygodniu sprzedawany za około 166 350 dinarów za 100 dolarów — około 9% drożej niż po kursie oficjalnym. Bezpośrednio po ogłoszeniu dewaluacji kurs w niektórych kantorach osiągnął 180 000 dinarów za 100 dolarów, a następnie nieco spadł.

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Argumenty rządu i krytyka

Samir Fakhri, przedstawiciel Dyrekcji Statystyki i Badań Banku Centralnego, oświadczył, że dewaluacja jest konieczna, aby chronić rezerwy walutowe po spadku dochodów z ropy. Ropa zapewnia ponad 90% wpływów do budżetu państwowego Iraku, co sprawia, że finanse kraju są szczególnie podatne na zakłócenia eksportu.

Zwolennicy decyzji wskazują, że państwo będzie otrzymywać więcej dinarów za każdego dolara z eksportu ropy, a zatem będzie mogło finansować wynagrodzenia i inne wydatki krajowe. Jednocześnie deputowani i siły polityczne krytykują ten krok oraz żądają wyjaśnień od rządu. Ramy Koordynacyjne, główny sojusz partii szyickich wspierający rząd w Bagdadzie, wezwały do ograniczenia obciążeń ludności.

Rząd obiecał utrzymać subsydia na paliwo i podstawowe usługi oraz rozważa ulgi celne na żywność i towary pierwszej potrzeby. Subsydia nie pokrywają jednak wszystkich wydatków gospodarstw domowych, w tym czynszu, a importowane towary mogą zdrożeć.

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