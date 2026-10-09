Prokuratura Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczyła, że drugi pilot FlyDubai, który 30 września zaatakował kapitana lotu Dubaj—Tel Awiw, zamierzał przejąć kontrolę nad samolotem i skierować go w terminal pasażerski głównego międzynarodowego lotniska Izraela. Informuje o tym CBC World, powołując się na oświadczenie prokuratora ZEA rozpowszechnione przez państwową agencję WAM.

Wersja prokuratury ZEA

Według prokuratury obywatel Omanu działał z zamiarem spowodowania jak największej liczby ofiar. Na pokładzie znajdowało się 174 pasażerów, z których większość pochodziła z Izraela.

W oświadczeniu napisano, że drugi pilot inspirował się atakami z 11 września 2001 roku w USA. Jak twierdzi prokuratura, dwukrotnie leciał trasą Dubaj—Tel Awiw, aby zapoznać się z trasą i lotniskiem.

Prokuratura poinformowała również, że podejrzany przyznał, iż działał samodzielnie, bez innych zaangażowanych osób, oraz że w obecności prawnika złożył szczegółowe zeznania dotyczące motywów, planowania i przeprowadzenia ataku. W oświadczeniu zasugerowano także, że mógł zradykalizować się w meczecie w Australii podczas studiów w Royal Melbourne Institute of Technology w 2017 roku.

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Atak w kokpicie i awaryjne lądowanie

Incydent miał miejsce w przestrzeni powietrznej nad Jordanią i Arabią Saudyjską. Drugi pilot, zidentyfikowany przez Associated Press jako 29-letni Hammam al-Hammami, zaatakował w kokpicie kapitana Smitha Macchara, używając awaryjnego topora.

Ranny kapitan zdołał otworzyć drzwi kokpitu, ostrzegając pasażerów i załogę o ataku. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota i pomogli ustabilizować samolot, który w ciągu mniej niż minuty stracił około 14–16 tys. stóp wysokości. Dwóch pilotów rezerwowych dokonało awaryjnego lądowania na lotnisku w Tabuku w Arabii Saudyjskiej.

Zgodnie z oświadczeniem prokuratury ZEA kontrole FlyDubai dotyczące bezpieczeństwa i przydatności zawodowej nie wykazały u pilota ekstremistycznych poglądów ani planów ataku.

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