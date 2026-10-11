W Indiach Bank Rezerw otworzy specjalne okno, aby zaspokoić codzienne zapotrzebowanie na dolary trzech państwowych spółek naftowych. Ma to wyprowadzić ich popyt na amerykańską walutę z rynku spot i wesprzeć indyjską rupię, która utrzymuje się w pobliżu rekordowo niskich poziomów.

Jak informuje The Express Tribune, od poniedziałku dostęp do mechanizmu otrzymają Indian Oil, Hindustan Petroleum i Bharat Petroleum. W ramach tego schematu bank centralny bezpośrednio dostarcza spółkom dolary ze swoich rezerw walutowych. Instrument ten stosuje się w okresach presji na walutę krajową.

Presja na rupię

Od początku roku rupia straciła ponad 7% wartości z powodu wzrostu cen ropy i rentowności globalnych obligacji. Po ogłoszeniu nowych środków waluta umocniła się o około 0,6% wobec dolara na rynku kontraktów terminowych bez dostawy, choć handel na nim był ograniczony.

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Strateg walutowy ANZ Bank w Mumbaju Dhiraj Nim zaznaczył, że zapewnienie spółkom naftowym dolarów usunie z rynku walutowego jedno z największych źródeł popytu. Jednocześnie, jego zdaniem, doprowadzi to do zmniejszenia rezerw walutowych banku centralnego.

Nowe zasady hedgingu

Bank Rezerw Indii zaostrzył również wymogi dotyczące transakcji na walutowych instrumentach pochodnych. Dealerzy walutowi muszą utrzymywać 20-procentową rezerwę ryzyka walutowego dla kontraktów pochodnych na zakup waluty obcej za rupie w celu zabezpieczenia transakcji na rachunku bieżącym, jeśli wartość nominalna transakcji przekracza 2 mln dolarów.

Ponadto regulator obniżył ze 100 mln do 5 mln dolarów limit transakcji na instrumentach pochodnych, które można przeprowadzać bez potwierdzenia ekspozycji bazowej. Ograniczenie obejmuje wszystkie rodzaje instrumentów pochodnych, w tym giełdowe kontrakty futures.

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