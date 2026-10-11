印度储备银行将开设一个特别窗口，以满足三家国有石油公司每日的美元需求。此举旨在将其对美元的需求从现货市场中移出，并支持仍处于历史低位附近的印度卢比。

据《快报论坛报》报道，Indian Oil、Hindustan Petroleum和Bharat Petroleum将从周一开始获得这一机制的使用权。在该方案下，央行直接从其外汇储备中向这些公司提供美元。这一工具在本国货币承压期间使用。

卢比承压

自年初以来，受油价上涨和全球债券收益率上升影响，卢比已贬值超过7%。在宣布新措施后，卢比在无本金交割远期市场上对美元升值约0.6%，尽管该市场的交易量有限。

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ANZ Bank驻孟买外汇策略师Dhiraj Nim表示，向石油公司提供美元将消除外汇市场上最大的需求来源之一。与此同时，他认为，这将导致央行外汇储备减少。

新的对冲规则

印度储备银行还收紧了对外汇衍生品交易的要求。对于以卢比购买外币、用于对冲经常账户交易的衍生品合约，若交易名义价值超过200万美元，外汇交易商必须维持20%的汇率风险准备金。

此外，监管机构将无需确认基础风险敞口即可进行的衍生品交易限额从1亿美元下调至500万美元。该限制适用于所有类型的衍生品，包括交易所交易的期货。

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