Індія надасть нафтокомпаніям долари з резервів — The Express Tribune

В Індії Резервний банк відкриє спеціальне вікно для забезпечення щоденних потреб у доларах трьох державних нафтокомпаній. Це має вивести їхній попит на американську валюту зі спотового ринку та підтримати індійську рупію, яка тримається поблизу рекордно низьких значень.

Як повідомляє The Express Tribune, доступ до механізму з понеділка отримають Indian Oil, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum. За такої схеми центробанк безпосередньо надає компаніям долари зі своїх валютних резервів. Цей інструмент застосовують у періоди тиску на національну валюту.

Тиск на рупію

Від початку року рупія втратила понад 7% вартості через зростання цін на нафту та дохідності глобальних облігацій. Після оголошення нових заходів валюта зміцнилася приблизно на 0,6% щодо долара на ринку безпоставкових форвардів, хоча торги там були незначними.

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Валютний стратег ANZ Bank у Мумбаї Дхірадж Нім зазначив, що забезпечення нафтових компаній доларами прибере з валютного ринку одне з найбільших джерел попиту. Водночас, за його оцінкою, це призведе до скорочення валютних резервів центробанку.

Нові правила хеджування

Також Резервний банк Індії посилив вимоги до операцій із валютними деривативами. Валютні дилери повинні підтримувати 20-відсотковий резерв валютного ризику за деривативними контрактами на купівлю іноземної валюти за рупії для хеджування операцій поточного рахунку, якщо номінальна вартість операцій перевищує 2 млн доларів.

Крім того, регулятор знизив зі 100 млн до 5 млн доларів ліміт деривативних операцій, які можна проводити без підтвердження базової експозиції. Обмеження поширюється на всі види деривативів, зокрема біржові ф'ючерси.

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