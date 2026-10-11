В Индии Резервный банк откроет специальное окно для обеспечения ежедневных потребностей в долларах трех государственных нефтяных компаний. Это должно вывести их спрос на американскую валюту со спотового рынка и поддержать индийскую рупию, которая держится вблизи рекордно низких значений.

Как сообщает The Express Tribune, доступ к механизму с понедельника получат Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum. При такой схеме центробанк напрямую предоставляет компаниям доллары из своих валютных резервов. Этот инструмент применяется в периоды давления на национальную валюту.

Давление на рупию

С начала года рупия потеряла более 7% стоимости из-за роста цен на нефть и доходности глобальных облигаций. После объявления новых мер валюта укрепилась примерно на 0,6% по отношению к доллару на рынке беспоставочных форвардов, хотя торги там были незначительными.

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Валютный стратег ANZ Bank в Мумбаи Дхирадж Ним отметил, что обеспечение нефтяных компаний долларами уберет с валютного рынка один из крупнейших источников спроса. В то же время, по его оценке, это приведет к сокращению валютных резервов центробанка.

Новые правила хеджирования

Резервный банк Индии также ужесточил требования к операциям с валютными деривативами. Валютные дилеры должны поддерживать 20-процентный резерв валютного риска по деривативным контрактам на покупку иностранной валюты за рупии для хеджирования операций текущего счета, если номинальная стоимость операций превышает 2 млн долларов.

Кроме того, регулятор снизил со 100 млн до 5 млн долларов лимит операций с деривативами, которые можно проводить без подтверждения базовой экспозиции. Ограничение распространяется на все виды деривативов, в частности биржевые фьючерсы.

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