Armia USA przeznaczyła 43 mln dolarów dla firmy obronnej Kaizen Laboratories na stworzenie oprogramowania aplikacyjnego do pracy z wysoce wrażliwymi materiałami wojskowymi. Informuje o tym Defense News.

Umowa na 49 mln dolarów

Kontrakt typu IDIQ, szacowany na 49 mln dolarów, dotyczy aplikacji misyjnych i korporacyjnych, procesów pracy personelu, księgowości i sprawozdawczości obsługujących systemy ewidencyjne Armii USA. Umowa ramowa pozwala armii zamawiać różne produkty programowe obecnie i w przyszłości. Według źródła kwota kontraktu może wzrosnąć w zależności od popytu.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Kaizen Labs Nikhil Reddy oświadczył, że armia zmienia podejście do zakupu oprogramowania, ponieważ misje nie mogą czekać latami na indywidualne wdrożenie. Jak powiedział, umowa ma zapewnić organizacjom wojskowym bardziej bezpośredni dostęp do aplikacji potrzebnych do operacji o kluczowym znaczeniu.

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Obszary zastosowania

Pozostałe 6 mln dolarów w ramach kontraktu, jak powiedział Reddy, może zostać przeznaczone na oprogramowanie do gotowości bojowej, zarządzania personelem, obiektami, logistyką lub operacjami. Jako przykład podał portal internetowy Departamentu Obrony USA, za pośrednictwem którego żołnierze mogą rezerwować zakwaterowanie na wydarzenia. Takie platformy zawierają komponenty do pracy z danymi i harmonogramami oraz mogą obejmować usługi cyfrowe powiązane z innymi systemami.

W sierpniu Kaizen stworzyła również internetowy marketplace systemów przeciwdziałania dronom dla zweryfikowanych nabywców Departamentu Obrony USA. Firma opracowała platformę wspólnie z Joint Interagency Task Force 401, która pracuje nad współpracą struktur rządowych i firm rozwijających technologie przeciwdziałania dronom.

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