Армія США виділила Kaizen $43 млн на ПЗ для високочутливих матеріалів — Defense News

Армія США виділила оборонній компанії Kaizen Laboratories 43 млн доларів на створення прикладного програмного забезпечення для роботи з високочутливими військовими матеріалами. Про це повідомляє Defense News.

Угода на 49 млн доларів

Контракт типу IDIQ, який оцінюють у 49 млн доларів, стосується місійних і корпоративних застосунків, робочих процесів персоналу, обліку та звітності, що працюють над системами обліку Армії США. Рамкова угода дозволяє армії замовляти різні програмні продукти зараз і надалі. За даними джерела, сума контракту може зрости залежно від попиту.

Співзасновник і генеральний директор Kaizen Labs Ніхіл Редді заявив, що армія змінює підхід до закупівлі програмного забезпечення, оскільки місії не можуть чекати роками на індивідуальне впровадження. За його словами, угода має надати армійським організаціям пряміший доступ до застосунків, потрібних для критично важливих операцій.

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Напрями застосування

Решту 6 млн доларів у межах контракту, за словами Редді, можуть спрямувати на програмне забезпечення для бойової готовності, управління персоналом, об’єктами, логістикою або операціями. Як приклад він навів вебпортал Міністерства оборони США, через який військовослужбовці можуть бронювати проживання для заходів. Такі платформи містять компоненти для роботи з даними та розкладом і можуть охоплювати цифрові сервіси, пов’язані з іншими системами.

У серпні Kaizen також створила онлайн-маркетплейс систем протидії безпілотникам для верифікованих покупців Міністерства оборони США. Компанія розробила платформу спільно з Joint Interagency Task Force 401, що працює над взаємодією урядових структур і компаній, які розвивають технології протидії дронам.

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