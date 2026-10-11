Деякі республіканці розкритикували імпорт російського дизеля — The Hill

Деякі республіканці в Конгресі США розкритикували угоду адміністрації президента Дональда Трампа, яка мала б дозволити Росії — державі-агресору — постачати до 300 тисяч тонн дизельного пального до США та на світовий ринок. Як повідомляє The Hill, домовленість обговорюють на тлі глобального дефіциту пального та занепокоєння через зростання енергетичних витрат.

Критика угоди

Сенатор Джон Кеннеді заявив, що підтримує прагнення президента знизити ціни на дизель, однак не підтримує імпорт пального з Росії. «Я не підтримую його рішення імпортувати це від Путіна. Володимир Путін — м’ясник. Він м’ясник для власного народу і для добрих людей України», — сказав Кеннеді.

Колишній член Палати представників Майк Роджерс також висловився проти імпорту дизеля з Росії. За його словами, він закликав тимчасово заборонити експорт, щоб полегшити ситуацію для фермерів у період збирання врожаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Законодавча ініціатива

Конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт Ronald Reagan Peace Through Strength Act, який, за його словами, має завадити Трампу скасувати санкції. Конгресмен Дон Бейкон уже приєднався до ініціативи як співавтор, водночас у джерелі не уточнюється, хто є її співавтором від Демократичної партії.

Фіцпатрік також заявив, що президент України Володимир Зеленський має переважну підтримку Конгресу США, американців та українців. Колишній голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол висловив занепокоєння, що скасування санкцій щодо російської нафти може фінансувати воєнну машину Кремля.

Сенаторка Ліза Меркаускі закликала Трампа застосовувати наявні санкційні повноваження щодо Росії, а не дозволяти їй експортувати дизель, отримувати доходи та продовжувати війну проти України.

Читай нас у