美国国会的一些共和党人批评了总统唐纳德·特朗普政府的一项协议，该协议将允许俄罗斯——侵略国——向美国和全球市场供应最多30万吨柴油。正如《国会山报》报道的那样，这项安排正在全球燃料短缺以及对能源成本上涨担忧的背景下进行讨论。

对协议的批评

参议员约翰·肯尼迪表示，他支持总统降低柴油价格的努力，但不支持从俄罗斯进口燃料。“我不支持他从普京那里进口这种燃料的决定。弗拉基米尔·普京是一个屠夫。他是自己人民的屠夫，也是乌克兰善良人民的屠夫，”肯尼迪说。

前众议员迈克·罗杰斯也反对从俄罗斯进口柴油。据他称，他呼吁暂时禁止出口，以缓解农民在收获季节面临的处境。

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立法倡议

众议员布赖恩·菲茨帕特里克提出了跨党派法案《罗纳德·里根以实力求和平法案》，他表示，该法案旨在阻止特朗普取消制裁。众议员唐·培根已作为共同提案人加入这一倡议，但消息来源未说明来自民主党的共同提案人是谁。

菲茨帕特里克还表示，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基获得了美国国会、美国人和乌克兰人的压倒性支持。前众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔担忧，取消对俄罗斯石油的制裁可能会资助克里姆林宫的战争机器。

参议员丽莎·穆尔科斯基敦促特朗普运用现有的对俄制裁权力，而不是允许俄罗斯出口柴油、获得收入并继续对乌克兰发动战争。

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