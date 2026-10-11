芬兰总理佩泰里·奥尔波打算提议欧盟停止向侵略国俄罗斯的公民发放旅游签证。据Interia报道，他计划在即将举行的欧洲理事会会议上提出这一倡议。

芬兰的安全论据

奥尔波表示，停止发放旅游签证应加强欧洲的安全。芬兰政府首脑解释其立场时称，他担心俄罗斯可能试图在欧洲国家组织破坏活动。他认为，在这种条件下，不应允许俄罗斯游客在欧洲自由流动。

芬兰于2022年9月停止向俄罗斯人发放旅游签证，并对俄罗斯游客关闭边境。芬兰与俄罗斯之间的陆路边境口岸自2023年12月起关闭。

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批评柴油协议

奥尔波还批评美国与侵略国俄罗斯就供应俄罗斯柴油燃料达成的协议，称这令人严重失望。他指出，商定的供应量仅占美国消费量的一小部分，目前尚不清楚能否全额完成供应。

美国总统唐纳德·特朗普表示，俄罗斯已同意立即向全球市场供应30万吨柴油燃料，随后再供应数百万吨。据该媒体报道，美国当局已批准此类供应至2027年4月7日。奥尔波呼吁欧洲更积极地对俄罗斯实施额外制裁。

9月，芬兰还决定向乌克兰提供价值约2.9亿欧元的第34批军事援助。

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