Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Европейскому союзу прекратить выдачу туристических виз гражданам государства-агрессора России. С такой инициативой он планирует выступить на ближайшем заседании Европейского совета, сообщает Interia.

Аргумент Финляндии в сфере безопасности

По словам Орпо, прекращение выдачи туристических виз должно усилить безопасность Европы. Глава правительства Финляндии объяснил свою позицию опасениями, что Россия может пытаться организовывать диверсионные действия в европейских странах. По его мнению, в таких условиях не следует позволять российским туристам свободно передвигаться по Европе.

Финляндия прекратила выдачу туристических виз россиянам и закрыла границу для российских туристов в сентябре 2022 года. Сухопутные пункты пропуска между Финляндией и Россией закрыты с декабря 2023 года.

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Критика соглашения по дизельному топливу

Орпо также раскритиковал соглашение США с Россией, государством-агрессором, о поставках российского дизельного топлива, назвав его серьезным разочарованием. Он отметил, что согласованные объемы поставок составляют лишь незначительную часть потребления в США, а возможность выполнить поставки в полном объеме сейчас неясна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась немедленно поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива, а позднее — еще несколько миллионов тонн. По данным издания, американские власти выдали временное разрешение на такие поставки до 7 апреля 2027 года. Орпо призвал Европу активнее вводить дополнительные санкции против России.

В сентябре Финляндия также приняла решение передать Украине 34-й пакет военной помощи стоимостью около 290 миллионов евро.

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