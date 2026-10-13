Королева Летиция поразила своим нежным образом на военном параде в Мадриде

Королева Испании Летиция посетила военный парад в Мадриде, посвящённый Национальному дню страны. Для этого мероприятия она выбрала светло-розовое платье, которое уже надевала ранее. На фоне гостей, которые в основном появились в тёмно-синих, красных и зелёных нарядах, образ королевы выделялся нежными оттенками.

Для публичного выхода Летиция выбрала платье длины миди от испанского бренда The 2nd Skin Co. с рукавами три четверти и приталенным силуэтом, переходящим в юбку-клёш. Это платье уже было в гардеробе королевы: в прошлом году она появлялась в нём во время государственного визита в Китай.

К образу королева добавила темно-коричневые туфли на каблуке с открытой пяткой и черный клатч. 54-летняя Летиция дополнила весь наряд фамильной брошью с жемчужиной и бриллиантами. Именно монархиня Виктория Евгения Баттенбергская завещала передавать это украшение, входящее в королевскую коллекцию, от одной испанской королевы к следующей.

Летиция также надела длинные серьги с жемчугом, а каштановые волосы оставила распущенными, сделав легкую укладку.

Отметим, что её младшая дочь София для парада выбрала яркий красный костюм от Tommy Hilfiger. А старшая наследница престола, принцесса Леонор, присоединилась к родителям в военной форме. Для неё это событие стало особенным, ведь она впервые приняла участие в мероприятии после завершения трёхлетней военной подготовки в академиях армии, флота и военно-воздушных сил.

Об этом сообщает Hello!

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