Федеральный судья в Аргентине начал штрафовать правительство на 100 тысяч песо в день, примерно 70 долларов, за неисполнение части закона о финансировании государственных университетов. Документ обязывает власти компенсировать потери от инфляции в зарплатах преподавателей и студенческих стипендиях, регулярно пересматривать бюджеты и выделять средства на исследования, больницы и инфраструктуру, сообщает Al Jazeera.

Протесты в Буэнос-Айресе

Тысячи людей в четверг вышли на улицы Буэнос-Айреса, требуя от правительства президента Хавьера Милея исполнить закон. Колонны протестующих перекрыли центральные районы города и призвали к всеобщей забастовке. Акция, которая планировалась как мирная, переросла в столкновения: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, а участники протеста бросали камни.

По меньшей мере 25 человек были задержаны. Несколько человек, в том числе представители сил безопасности, получили ранения. Площадь перед зданием Конгресса, по описанию издания, напоминала поле боя.

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Студенты заняли корпус университета

Студенты факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса провели собрание в центральном холле и объявили об однодневном занятии здания. Они протестуют против сокращения расходов и заявляют, что политика жесткой экономии ставит под угрозу бесплатное высшее образование.

Студент-физик Эмилиано Гато рассказал, что преподаватели массово переходят в частные университеты из-за зарплат, которых не хватает на базовые потребности. Преподавательница химического факультета Мария Тереса де Хесус сообщила, что зарабатывает около 700 долларов в месяц и ей становится все труднее обеспечивать себя.

Конгресс в прошлом году преодолел президентские вето и принял законы об увеличении финансирования университетов и введении чрезвычайной ситуации в сфере поддержки людей с инвалидностью. Правительство Милея отказалось их исполнять, заявив, что Конгресс не определил источники финансирования. Президент также утверждает, что его экономический план позволил снизить месячную инфляцию примерно до 2%.

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