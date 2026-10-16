Sąd nakłada grzywnę na rząd Argentyny za niewykonanie ustawy o uniwersytetach — Al Jazeera
Federalny sędzia w Argentynie zaczął nakładać na rząd grzywnę w wysokości 100 tys. pesos dziennie, około 70 dolarów, za niewykonanie części ustawy o finansowaniu uniwersytetów publicznych. Dokument zobowiązuje władze do zrekompensowania strat wynikających z inflacji w wynagrodzeniach wykładowców i stypendiach studenckich, regularnego przeglądu budżetów oraz przeznaczania środków na badania, szpitale i infrastrukturę, informuje Al Jazeera.
Protesty w Buenos Aires
Tysiące osób wyszły w czwartek na ulice Buenos Aires, domagając się od rządu prezydenta Javiera Mileiego wykonania ustawy. Kolumny protestujących zablokowały centralne dzielnice miasta i wezwały do strajku generalnego. Akcja, planowana jako pokojowa, przerodziła się w starcia: policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul, a uczestnicy protestu rzucali kamieniami.
Zatrzymano co najmniej 25 osób. Kilka osób, w tym przedstawiciele sił bezpieczeństwa, odniosło obrażenia. Plac przed budynkiem Kongresu, według opisu publikacji, przypominał pole bitwy.
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Studenci zajęli budynek uniwersytetu
Studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Buenos Aires przeprowadzili zgromadzenie w centralnym holu i ogłosili jednodniowe zajęcie budynku. Protestują przeciwko cięciom wydatków i twierdzą, że polityka oszczędnościowa zagraża bezpłatnemu szkolnictwu wyższemu.
Student fizyki Emiliano Gato powiedział, że wykładowcy masowo przechodzą na prywatne uniwersytety z powodu wynagrodzeń, które nie wystarczają na podstawowe potrzeby. Wykładowczyni wydziału chemii María Teresa de Jesús poinformowała, że zarabia około 700 dolarów miesięcznie i coraz trudniej jest jej się utrzymać.
Kongres w ubiegłym roku odrzucił prezydenckie weta i uchwalił ustawy o zwiększeniu finansowania uniwersytetów oraz wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rząd Mileiego odmówił ich wykonania, twierdząc, że Kongres nie wskazał źródeł finansowania. Prezydent twierdzi również, że jego plan gospodarczy umożliwił obniżenie miesięcznej inflacji do około 2%.