阿根廷一名联邦法官开始对政府处以每天10万比索、约合70美元的罚款，原因是其未执行有关公立大学资金的法律部分条款。该文件要求当局补偿通胀给教师薪资和学生奖学金造成的损失，定期审查预算，并为研究、医院和基础设施拨款，半岛电视台报道。

布宜诺斯艾利斯的抗议

周四，数千人走上布宜诺斯艾利斯街头，要求总统哈维尔·米莱的政府执行该法律。抗议者队伍封锁了城市中心区域，并呼吁举行全国大罢工。这场原计划和平进行的行动升级为冲突：警方使用了催泪瓦斯和橡皮子弹，抗议者则投掷石块。

至少25人被拘留。包括安全部队人员在内的数人受伤。据该媒体描述，国会大厦前的广场宛如战场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

学生占领大学教学楼

布宜诺斯艾利斯大学精密与自然科学学院的学生在中央大厅举行集会，并宣布对该建筑进行为期一天的占领。他们抗议削减开支，并表示紧缩政策威胁到免费的高等教育。

物理学学生埃米利亚诺·加托表示，由于薪资不足以满足基本需求，教师正大规模转往私立大学。化学学院教师玛丽亚·特雷莎·德·赫苏斯表示，她每月收入约700美元，维持生活变得越来越困难。

国会去年推翻了总统否决，并通过了增加大学资金以及宣布残疾人支持领域进入紧急状态的法律。米莱政府拒绝执行这些法律，称国会没有确定资金来源。总统还声称，他的经济计划使月度通胀降至约2%。

关注我们在