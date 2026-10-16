Правительство Мексики на 86% сократило площадь зоны в Калифорнийском заливе, где рыбакам запрещено использовать жаберные сети. Ее площадь теперь составляет 1562 квадратных километра. Решение касается защиты вакиты — самой маленькой морской свиньи в мире, находящейся на грани исчезновения. Об этом сообщает Daily Maverick.

Новые границы охранной зоны

Нынешняя зона запрета сетей по площади примерно соответствует Большому Лондону. Предыдущая охраняемая территория была сопоставима со штатом Коннектикут в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что новые границы должны одновременно защитить биоразнообразие Калифорнийского залива и дать рыбакам возможность улучшить заработок. Власти сообщили, что при принятии решения учли предложения Международного комитета по восстановлению вакиты — консультативного органа правительства.

Морской биолог Лоренсо Рохас-Брачо, входивший в этот комитет, выразил надежду, что меньшая зона поможет сосредоточить усилия на спасении животного. По его словам, контролировать соблюдение запрета на большой территории сложно, в том числе там, где в последнее время вакит не фиксировали.

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Популяция на грани исчезновения

По оценкам ученых, в прошлом году оставалось от семи до десяти вакит, в том числе как минимум один детеныш. Их численность сократилась примерно с 600 особей в 1997 году. Одной из главных причин назван незаконный вылов тотоабы: плавательные пузыри этой рыбы высоко ценятся в китайской медицине, а в Азии могут стоить до 10 тысяч долларов.

Рохас-Брачо также заявил, что в случае прекращения гибели вакит у оставшихся животных будет хорошая возможность восстановить численность вида.

Биолог Херардо Себальйос из Национального автономного университета Мексики раскритиковал сокращение охранной зоны. Он заявил, что страна не располагает достаточными техническими и логистическими возможностями для контроля за соблюдением правил, а также выразил мнение, что власти уступают давлению заинтересованных групп. По его убеждению, даже небольшие государственные расходы могли бы обеспечить защиту вакиты, однако сейчас этот вид движется к вымиранию.

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