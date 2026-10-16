В Нигерии восстановили движение по Первому мосту через реку Нигер, который соединяет Оничу в штате Анамбра с Асабой в штате Дельта. Министр работ Нигерии Дэвид Умахи официально открыл мост в четверг после 38 дней закрытия на аварийный ремонт и восстановление, сообщает Premium Times.

Ремонт затянулся из-за дождей

Мост закрыли 7 сентября. Изначально ремонтные работы планировали завершить до 21 сентября, однако позднее срок закрытия продлили на неопределенное время из-за продолжительных осадков.

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По данным издания, на церемонии открытия присутствовали федеральные чиновники, представители штатов Анамбра и Дельта, а также традиционные правители из обоих штатов. Умахи поблагодарил подрядчиков за выполненные работы и заявил, что восстановление должно улучшить транспортное движение и безопасность пользователей дороги.

Мост между Оничей и Асабой

Первый мост через Нигер завершили в 1965 году; его построила французская строительная компания Dumez. Он соединяет Оничу и Асабу. В материале также отмечается, что Второй мост через Нигер, строительство которого начали в 2018 году для снижения нагрузки на первый, ввели в эксплуатацию в мае 2023 года.

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