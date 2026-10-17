Американская оборонная компания Kratos Defense стремится получить разрешение правительства США на производство на Тайване совместно разработанных барражирующих боеприпасов Mighty Hornet IV. Об этом президент подразделения беспилотных систем компании Стив Фендли заявил после участия в недавних сертификационных лётных испытаниях аппарата на объекте в южной части Тайваня, сообщает Taipei Times.

Постепенная локализация производства

По словам Фендли, сотрудничество Kratos и тайваньского Национального института науки и технологий Чжуншань предусматривает несколько этапов передачи технологий. Сначала Kratos будет изготавливать планеры дронов, тогда как тайваньская сторона будет устанавливать критически важные компоненты миссии и полезную нагрузку.

На следующем этапе американская компания будет поставлять комплекты для сборки. Это должно постепенно развить на Тайване возможности производства, контроля качества и системной интеграции. Конечной целью является получение лицензий Госдепартамента США на передачу технологий, которые позволят создать на Тайване полноценные сборочные линии.

Фендли также заявил, что при развитии местных мощностей для серийного выпуска Тайвань может рассчитывать на заказы Mighty Hornet IV от правительства США.

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Характеристики Mighty Hornet IV

Mighty Hornet IV является реактивным барражирующим боеприпасом, созданным в соответствии с концепцией доступной массовости. По оценке представителя Kratos, его ударные возможности составляют около 90% возможностей пилотируемого истребителя, а стоимость одного аппарата — 500 тысяч долларов США.

Беспилотник способен развивать скорость от 0,7 до 0,85 числа Маха, или от 864 до 1049 км/ч. Его планер создан на базе Firejet компании Kratos, а тайваньский институт разработал сенсоры, навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы и фугасную боевую часть. Фендли назвал систему адаптированной к условиям применения на Тайване.

Кроме того, Kratos и институт Чжуншань работают над вариантом малозаметного беспилотника XQ-58 Valkyrie. Такая платформа должна дополнять пилотируемые самолёты сенсорами, средствами радиоэлектронной борьбы и ударными возможностями, а также может действовать самостоятельно или в составе роя с помощью бортового искусственного интеллекта.

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