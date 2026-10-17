В октябре дроны атаковали как минимум семь грузовых судов в Черном море возле Румынии и Болгарии. В результате этих инцидентов погибли два человека, еще как минимум 25 считаются пропавшими без вести. Атаки произошли в исключительных экономических зонах двух государств НАТО и создают угрозу важному маршруту международного судоходства, сообщает PBS NewsHour.

В четверг дрон поразил химический танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино, следовавший из Туниса в Румынию. На судне возник пожар; пять членов экипажа были спасены, еще семеро пропали без вести. Днем ранее об ударе дрона и пожаре сообщили на химическом и нефтяном танкере Yara J под флагом Коморских Островов, следовавшем из Турции в Румынию. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что расследование продолжается.

Атаки возле Болгарии и Румынии

У побережья Болгарии во вторник атакам подверглись два судна. Спасатели эвакуировали всех 15 членов экипажа Chelsea 3 под флагом Мальты, которое эксплуатирует украинский оператор. В то же время 11 моряков с судна HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау пропали без вести. Экипаж Chelsea 3 сообщил, что три воздушных дрона поразили палубу и корпус судна.

Ранее в исключительной экономической зоне Болгарии морские и воздушные дроны атаковали еще два коммерческих судна. Судно под флагом Того затонуло, а судьба находившихся на борту моряков неизвестна. Болгарский паром эвакуировал 18 членов экипажа с поврежденного судна под флагом Палау. Еще одно принадлежащее Турции грузовое судно, перевозившее кукурузу, загорелось после атаки возле Румынии и позднее затонуло. Тогда погибли два человека, 11 моряков были спасены.

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Президент Румынии Никушор Дан заявил в Брюсселе, что два дрона попали в суда, но не уточнил, кому они принадлежали. Премьер-министр Болгарии Румен Радев сказал в парламенте, что подозрения все больше направляются в сторону России, однако доказательств этому нет. Российская Федерация — государство-агрессор — с начала полномасштабного вторжения неоднократно обстреливала украинские черноморские и дунайские порты.

Реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с Руменом Радевым и Никушором Даном безопасность в Черном море и последние атаки на торговое судоходство. По его словам, Альянс усилил оборону восточного фланга, в частности возможности противодействия дронам, и будет корректировать меры сдерживания и обороны по мере необходимости.

Румынский аналитик Раду Тудор отметил, что остается неопределенным, может ли пятая статья Североатлантического договора распространяться на атаки в исключительных экономических зонах государств-членов НАТО. Болгария также планирует до конца октября присоединиться к проекту НАТО Drone Edge, который предусматривает инвестиции более 40 млрд долларов в средства борьбы с дронами в течение следующих пяти лет.

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