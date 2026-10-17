10月，无人机在罗马尼亚和保加利亚附近的黑海袭击了至少七艘货船。这些事件造成两人死亡，另有至少25人被认为失踪。袭击发生在两个北约国家的专属经济区内，并对一条重要的国际航运路线构成威胁，PBS NewsHour报道。

周四，一架无人机击中悬挂圣马力诺国旗、从突尼斯驶往罗马尼亚的化学品油轮Wine Trader。船上起火，5名船员获救，另有7人失踪。前一天，悬挂科摩罗国旗、从土耳其驶往罗马尼亚的化学品和石油油轮Yara J遭无人机袭击并起火。罗马尼亚代理国防部长拉杜·米鲁策表示，调查仍在进行中。

保加利亚和罗马尼亚附近的袭击

周二，两艘船只在保加利亚海岸附近遭到袭击。救援人员疏散了悬挂马耳他国旗、由一家乌克兰运营商运营的Chelsea 3号上的全部15名船员。与此同时，悬挂几内亚比绍国旗的HS Dignity号上有11名水手失踪。Chelsea 3号船员报告称，三架空中无人机击中了该船的甲板和船体。

此前，海上和空中无人机在保加利亚专属经济区内袭击了另外两艘商船。一艘悬挂多哥国旗的船只沉没，船上水手的命运不明。保加利亚一艘渡轮从一艘受损的悬挂帕劳国旗船只上疏散了18名船员。另一艘由土耳其拥有、运载玉米的货船在罗马尼亚附近遭袭后起火，随后沉没。当时两人死亡，11名水手获救。

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罗马尼亚总统尼库绍尔·丹在布鲁塞尔表示，两架无人机击中了船只，但未说明船只属于谁。保加利亚总理鲁门·拉德夫在议会表示，怀疑越来越指向俄罗斯，但没有证据证明这一点。俄罗斯联邦是侵略国，自全面入侵开始以来，多次炮击乌克兰的黑海和多瑙河港口。

北约的反应

北约秘书长马克·吕特表示，他已与鲁门·拉德夫和尼库绍尔·丹讨论黑海安全以及近期针对商船航运的袭击。他表示，北约已加强东翼防御，包括反无人机能力，并将根据需要调整威慑和防御措施。

罗马尼亚分析人士拉杜·图多尔指出，北大西洋公约第五条是否可适用于北约成员国专属经济区内发生的袭击，仍不确定。保加利亚还计划在10月底前加入北约“Drone Edge”项目，该项目预计在未来五年内投入超过400亿美元用于反无人机手段。

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