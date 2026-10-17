W październiku drony zaatakowały co najmniej siedem statków towarowych na Morzu Czarnym w pobliżu Rumunii i Bułgarii. W wyniku tych incydentów zginęły dwie osoby, a co najmniej 25 kolejnych uznaje się za zaginione. Ataki miały miejsce w wyłącznych strefach ekonomicznych dwóch państw NATO i stwarzają zagrożenie dla ważnego szlaku żeglugi międzynarodowej, informuje PBS NewsHour.

W czwartek dron uderzył w pływający pod banderą San Marino chemikaliowiec Wine Trader, który płynął z Tunezji do Rumunii. Na statku wybuchł pożar; uratowano pięciu członków załogi, a kolejnych siedmiu zaginęło. Dzień wcześniej poinformowano o uderzeniu drona i pożarze na pływającym pod banderą Komorów chemikaliowcu i tankowcu naftowym Yara J, który płynął z Turcji do Rumunii. Pełniący obowiązki ministra obrony Rumunii Radu Miruță oświadczył, że trwa śledztwo.

Ataki w pobliżu Bułgarii i Rumunii

We wtorek u wybrzeży Bułgarii zaatakowano dwa statki. Ratownicy ewakuowali wszystkich 15 członków załogi pływającego pod banderą Malty Chelsea 3, eksploatowanego przez ukraińskiego operatora. Jednocześnie 11 marynarzy ze statku HS Dignity pod banderą Gwinei Bissau uznaje się za zaginionych. Załoga Chelsea 3 poinformowała, że trzy drony powietrzne uderzyły w pokład i kadłub statku.

Wcześniej morskie i powietrzne drony zaatakowały dwa kolejne statki handlowe w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statek pod banderą Togo zatonął, a los marynarzy, którzy znajdowali się na pokładzie, jest nieznany. Bułgarski prom ewakuował 18 członków załogi z uszkodzonego statku pod banderą Palau. Kolejny należący do Turcji statek towarowy przewożący kukurydzę zapalił się po ataku w pobliżu Rumunii, a następnie zatonął. Wówczas zginęły dwie osoby, a 11 marynarzy uratowano.

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Prezydent Rumunii Nicușor Dan oświadczył w Brukseli, że dwa drony trafiły w statki, ale nie sprecyzował, do kogo należały. Premier Bułgarii Rumen Radew powiedział w parlamencie, że podejrzenia coraz bardziej kierują się ku Rosji, jednak nie ma na to dowodów. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, od początku pełnoskalowej inwazji wielokrotnie ostrzeliwała ukraińskie porty czarnomorskie i dunajskie.

Reakcja NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że omówił z Rumenem Radewem i Nicușorem Danem bezpieczeństwo na Morzu Czarnym oraz ostatnie ataki na żeglugę handlową. Jak zaznaczył, Sojusz wzmocnił obronę wschodniej flanki, w tym zdolności zwalczania dronów, i będzie dostosowywać środki odstraszania oraz obrony w razie potrzeby.

Rumuński analityk Radu Tudor zauważył, że nadal nie jest jasne, czy artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego może mieć zastosowanie do ataków w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich NATO. Bułgaria planuje również do końca października dołączyć do projektu NATO Drone Edge, który przewiduje inwestycje przekraczające 40 mld dolarów w środki zwalczania dronów w ciągu najbliższych pięciu lat.

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