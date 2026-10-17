Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время проведет разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного случая чумы в сибирском исследовательском институте. Об этом сообщает The Hindu.

Запланированный разговор

Выступая перед журналистами в Белом доме 6 октября, Трамп сказал, что поговорит с Путиным об этом случае «очень скоро». По его словам, США ведут по этому вопросу «очень глубокие обсуждения».

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Расследование смерти сотрудника

Органы здравоохранения Российской Федерации, государства-агрессора, расследуют смерть сотрудника противочумного института в Сибири. По данным властей, смерть связали с пневмонией неизвестного происхождения.

Источник не приводит подробностей расследования, времени запланированного разговора или подтверждения того, что смерть сотрудника была вызвана чумой.

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