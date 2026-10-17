Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że wkrótce przeprowadzi rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie możliwego przypadku dżumy w syberyjskim instytucie badawczym. Informuje o tym The Hindu.

Planowana rozmowa

Występując przed dziennikarzami w Białym Domu 6 października, Trump powiedział, że „bardzo szybko” porozmawia z Putinem o tym przypadku. Według niego USA prowadzą w tej sprawie „bardzo pogłębione rozmowy”.

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Śledztwo w sprawie śmierci pracownika

Organy ochrony zdrowia Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, badają śmierć pracownika instytutu przeciw dżumie na Syberii. Według władz śmierć powiązano z zapaleniem płuc niewiadomego pochodzenia.

Źródło nie podaje szczegółów śledztwa, terminu planowanej rozmowy ani potwierdzenia, że śmierć pracownika została spowodowana dżumą.

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